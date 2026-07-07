Генштаб: від початку доби на фронті відбулося 219 бойових зіткнень

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Від початку доби 7 липня на фронті відбулося 219 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог здійснив 51 авіаційний удар із застосуванням 158 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 6640 дронів-камікадзе та здійснив 2035 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося два боєзіткнення з противником. Противник здійснив 44 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Артільне та у бік населеного пункту Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

Дев’ять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Ямполя, Надії, Новоселівки та у бік населених пунктів Борова, Лиман, Озерне, Діброва. Ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 23 спроби загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили дві атаки у районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля. Ще одне боєзіткнення наразі триває.

41 атаку здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Іванівка, Дорожнє, Гришине, Удачне, Муравка, Молодецьке, Родинське, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Мирне, Сергіївка. Три боєзіткнення досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 47 окупантів та 15 – поранено; знищено одиницю автомобільної техніки, дві артилерійські системи, склад ПММ. Пошкоджено чотири артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки противника, одиницю спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА та 44 укриття особового складу. Знищено або подавлено 260 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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На Олександрівському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Калинівського та у бік Вербового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 19 ворожих атак у бік населених пунктів Добропілля, Гірке, Цвіткове, Староукраїнка, Воздвижівка, Верхня Терса, Гуляйпільське, Чарівне.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.