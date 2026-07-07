Окупанти вдарили FPV-дроном по цивільній мешканці Козачої Лопані

43-річна жінка отримала численні уламкові поранення. Її госпіталізували, проте, поранення виявилися занадто тяжкими – жінка померла у кареті швидкої.

Про це повідомив Вячеслав Задоренко, очільник Дергачівської МВА.

Російські окупанти поцілили FPV-дроном по цивільній мешканці Козачої Лопані на Харківщині. Жінка пересувалася територією Слатиного.

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Жінка померла в кареті швидкої від численних поранень.

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