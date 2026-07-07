Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вдарили FPV-дроном по цивільній мешканці Козачої Лопані

Жінка померла в кареті швидкої від численних поранень.

Окупанти вдарили FPV-дроном по цивільній мешканці Козачої Лопані
FPV-дрон
Фото: Міноборони

Російські окупанти поцілили FPV-дроном по цивільній мешканці Козачої Лопані на Харківщині. Жінка пересувалася територією Слатиного.

Про це повідомив Вячеслав Задоренко, очільник Дергачівської МВА.

43-річна жінка отримала численні уламкові поранення. Її госпіталізували, проте, поранення виявилися занадто тяжкими – жінка померла у кареті швидкої.

  •  Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківську область дронами різних типів та запустила керовану авіабомбу. Під обстрілами були обласний центр та ще 8 населених пунктів. Постраждали четверо людей. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies