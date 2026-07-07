Окупанти вдарили FPV-дроном по цивільній мешканці Козачої Лопані

Російські окупанти поцілили FPV-дроном по цивільній мешканці Козачої Лопані на Харківщині. Жінка пересувалася територією Слатиного.
Про це повідомив Вячеслав Задоренко, очільник Дергачівської МВА.
43-річна жінка отримала численні уламкові поранення. Її госпіталізували, проте, поранення виявилися занадто тяжкими – жінка померла у кареті швидкої.
- Упродовж минулої доби російська армія атакувала Харківську область дронами різних типів та запустила керовану авіабомбу. Під обстрілами були обласний центр та ще 8 населених пунктів. Постраждали четверо людей.