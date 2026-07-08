Росіяни атакували Одесу балістикою: є постраждалі (оновлено)

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Фото: Олег Кіпер в Telegram

Наслідки атаки на Одещину 7 липня

Ввечері 7 липня росіяни атакували Одесу. Постраждала інфраструктура. Є поранені.

За оновленими даними від ОВА, станом на 00:25, 8 липня, внаслідок атаки 10 людей постраждали.

Серед них - троє жінок. Восьмеро людей госпіталізовано, переважно з осколковими та різаними ранами.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, російська армія завдала удару, застосувавши балістичну ракету із касетною бойовою частиною.

Внаслідок ворожого обстрілу зайнялася будівля на території виробничого підприємства та автомобілі.

Тривають роботи з ліквідації наслідків.