Замах на Єрмолаєва в Монако: у справі про вбивство Анастасії Березовської двом затриманим вручено підозри

За даними слідства, підозрювані вчинили вбивство після її повернення до України автобусом.

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Один з підозрюваних у вбивстві Березовської

Двом затриманим чоловікам повідомлено про підозру у вбивстві Анастасії Березовської.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

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За даними слідства, підозрювані вчинили вбивство Березовської після її повернення до України автобусом.

У межах розслідування українські правоохоронці встановили коло її спілкування та маршрути пересування після повернення в Україну. Зокрема, було відпрацьовано двох чоловіків: колишнього співробітника правоохоронних органів та чинного співробітника ГУР МОУ. За даними слідства, обидва раніше неодноразово здійснювали перекази на крипто- та банківські рахунки Анастасії Березовської.

Під час слідчих дій один із фігурантів повідомив про вбивство Березовської та вказав на участь у ньому іншого підозрюваного.

"За його показами проведено слідчий експеримент, у результаті якого правоохоронці встановили місце перебування тіла загиблої", - зазначили в ОГП.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Правоохоронці також встановлюють замовників та інших осіб, які можуть бути причетні до замаху на вбивство родини в Монако. Досудове розслідування триває.