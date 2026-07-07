Замах на Єрмолаєва в Монако: у справі про вбивство Анастасії Березовської двом затриманим вручено підозри

Двом затриманим чоловікам повідомлено про підозру у вбивстві Анастасії Березовської.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Їм інкримінують умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
За даними слідства, підозрювані вчинили вбивство Березовської після її повернення до України автобусом.
У межах розслідування українські правоохоронці встановили коло її спілкування та маршрути пересування після повернення в Україну. Зокрема, було відпрацьовано двох чоловіків: колишнього співробітника правоохоронних органів та чинного співробітника ГУР МОУ. За даними слідства, обидва раніше неодноразово здійснювали перекази на крипто- та банківські рахунки Анастасії Березовської.
Під час слідчих дій один із фігурантів повідомив про вбивство Березовської та вказав на участь у ньому іншого підозрюваного.
"За його показами проведено слідчий експеримент, у результаті якого правоохоронці встановили місце перебування тіла загиблої", - зазначили в ОГП.
Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
Правоохоронці також встановлюють замовників та інших осіб, які можуть бути причетні до замаху на вбивство родини в Монако. Досудове розслідування триває.
- Знайдено тіло жінки (громадянка України Анастасія Березовська), підозрюваної правоохоронними органами Князівства Монако у здійсненні замаху на вбивство родини бізнесмена Вадима Єрмолаєва на території Князівства, внаслідок якого постраждали троє осіб, серед них дитина.