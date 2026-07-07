Головне за вівторок, 7 липня: майже 220 бойових зіткнень, обшуки у виробника дронів, зняття санкцій з ОКР

Бойові дії на Донеччині, 219 бойових зіткнень, ворожі обстріли, ліквідація наслідків ворожої атаки у Вишневому, анонс зустрічі Зеленського і Трампа. Яким запам’ятається 1595-й день повномасштабної війни.

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Гелікоптер ДСНС під час гасіння пожежі внаслідок атаки у Вишневому

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі у середу, 8 липня.

Засідання Північноатлантичної ради на рівні лідерів держав НАТО стартує з 11:15 ранку за місцевим часом (збігається з київським) і триватиме близько трьох годин.

Зустріч Трампа та Зеленського має розпочатися о 14:30, на неї в програмі президента США виділена одна година.

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Після цього, о 15:30 Трамп має заплановану двосторонню зустріч з президентом Сирії, а далі – о 16:15 – пресконференцію.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 липня на фронті від початку доби відбулося 219 бойових зіткнень.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку - 41.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 липня – в новині.

Сьогодні російська армія завдала удару БпЛА по кількох районах Харкова. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок атаки в Холодногірському районі постраждали 20-річна та 45-річна жінки, в обох гостра реакція на стрес. Потім ворог вдарив по Шевченківському району.

Загинула одна людина, повідомив міський голова Ігор Терехов. За оновленою інформацією, поранені 20 людей. Двоє – у важкому стані. Серед потерпілих – чотири дитини.

У Вишневому триває ліквідація наслідків ворожої атаки: до гасіння пожежі залучена авіація ДСНС.

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Унаслідок російського удару загинули 7 людей, ще 26 осіб постраждали.

Руйнувань зазнав приватний житловий сектор, пошкоджені також об’єкти бізнесу, адміністративні та виробничі будівлі. Триває ліквідація пожежі, розбір завалів та обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів.

Гелікоптер ДСНС здійснив вже понад 30 скидів води.

Президент Володимир Зеленський затвердив оновлений склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Головою комітету за згодою призначено Євгена Нищука, повідомили в пресслужбі президента.

До складу Комісії увійшли архітектор і дизайнер Вячеслав Балбек, журналістка, шеф-редаторка LB Ксенія Василенко (Соня Кошкіна), проєктна менеджерка, директорка Державного підприємства «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» Ольга Вієру. Хто ще став членом Комісії – в новині.

Держбюро розслідувань 7 липня провело слідчі дії у виробника дронів Vyriy Industries. У заяві на сайті компанії повідомили, що співпрацюють зі слідством. І додали, що напередодні проти виробника і його СЕО Олексія Бабенка розгорнули скоординовану інформаційну кампанію, що полягала в численних публікаціях на анонімних каналах у Telegram.

Виробник дронів не виключає, що одночасна поява інформаційної кампанії і слідчих дій може бути частиною спроб дискредитувати Vyriy Industries. «Такі дії можуть бути вигідними як ворогу, так і недоброчесним учасникам ринку з метою зриву постачання дронів Силам оборони України та уповільнення розвитку українського оборонно-промислового комплексу», – йдеться у заяві.

Виробник працює в штатному режимі і продовжує виконання виробничих і контрактних зобов'язань.

Засновник Vyriy Industries не підозрює “Скелю” в причетності до обшуків ДБР. Головне з брифінгу Олексія Бабенка – в нашій новині.

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Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово зняв санкції з Олімпійського комітету Росії (ОКР), які діяли з 12 жовтня 2023 року.

ОКР має виключити зі свого складу регіональні спортивні організації на окупованих територіях України та не проводити там жодної діяльності. Водночас МОК продовжить стежити за ситуацією та залишає за собою право вжити нових заходів у разі порушень.

У зв’язку з початком кваліфікаційного періоду до літньої Олімпіади в Лос-Анджелесі-2028 та зимових Юнацьких Олімпійських ігор-2028, МОК скасував свої колишні рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів і команд. Вимоги про обов'язковий нейтральний статус більше не діють, позаяк у травні цього року аналогічні обмеження скасували й для Білорусі.

Як відреагували в МЗС України та в Національному олімпійському комітеті – в наших новинах.

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