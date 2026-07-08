Київ був під російським балістичним обстрілом. Є загибла і поранені (оновлено)

Столиця – знову під ракетним ударом, через два дні після попереднього.

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Близько о пів на першу ночі у Києві ще до оголошення повітряної тривоги пролунала низка потужних вибухів. Сигнал про повітряну загрозу було увімкнено після цього.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попередив про балістичну атаку і закликав містян перебувати в укриттях.

Станом на 8:25, є інформація, що внаслідок атаки цієї ночі загинула жінка. Станом на зараз - 1 загибла та 2 осіб - поранені.

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У столиці повідомляли про перебої з електропостачанням. Здійнялася пожежа. Мер Віталій Кличко зазначив, що у Деснянському районі внаслідок влучання палали складські приміщення, а у Святошинському загоряння сталося у нежитловій забудові.

Рятувальники вранці уточнили, що в Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі та складських приміщеннях. Тут постраждали двоє людей, з них одну госпіталізували.

«За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї», – йдеться у повідомленні.

У Деснянському районі – пожежа складських приміщень.