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Росія вночі вдарила ракетами і дронами. Балістику не збили

Вдалося збити 139 зі 169 дронів. 

У ніч на 8 липня, починаючи з 18:00, Росія атакувала двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із акваторії Чорного моря, п’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М/С-400» і 169 ударними дронами типу Shahed (зокрема реактивними), «Гербера», «Італмас» та дронами-імітаторами. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет на чотирьох локаціях і 20 ударних БпЛА на 11.

Уламки впали в семи місцях. Дві протирадіолокаційні ракети цілей не досягли, повідомили в Повітряних силах.

Запуск ракет ворог провів з Криму і російської Брянської області. Дронами атакував також з окупованого Криму і Донецька і російських напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Мілерово.

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 139 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – повідомили в Повітряних силах. 

Відбиття атаки
Фото: Повітряні сили в Telegram
Відбиття атаки

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

  • Уночі Росія вдарила балістикою по Харкову і Києву. Увечері атакувала Одесу. В Одесі постраждали 10 людей. Троє потерпілих у Харкові, двоє в Києві.
  • По столиці ворог тепер проводить балістичні удари що два дні. Під час попередньої атаки балістичні цілі збити також не вдалося – президент зазначав, що немає відповідних ракет для систем ППО.
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