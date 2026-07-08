Київський швидкісний трамвай збільшив інтервал руху через обстріл. Пошкоджено 42 вагони

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У Києві швидкісний трамвай за маршрутами № 1 і №3 збільшив інтервали у зв'язку з нічною балістичною атакою. Для перевезення пасажирів організували рух тимчасових автобусних маршрутів, що дублюють: № 1Т та № 3Т.

Про це вранці повідомили в КМДА. Там закликали пасажирів враховувати тимчасові зміни.

«Через ворожий обстріл на столицю трамвайні маршрути № 1 та № 3 тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами», – йдеться у повідомленні.

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Згодом в адміністрації повідомили, що російський удар пошкодив 42 вагони сучасних трамваї PESA в депо.

Фото: скриншот

«Оперативно створено робочу групу з фахівців усіх столичних ДЕПО. Рухомий склад відновлять орієнтовно протягом тижня», – сказали в КМДА.