Київський швидкісний трамвай збільшив інтервал руху через обстріл. Пошкоджено 42 вагони

У Києві швидкісний трамвай за маршрутами № 1 і №3 збільшив інтервали у зв'язку з нічною балістичною атакою. Для перевезення пасажирів організували рух тимчасових автобусних маршрутів, що дублюють: № 1Т та № 3Т.
Про це вранці повідомили в КМДА. Там закликали пасажирів враховувати тимчасові зміни.
«Через ворожий обстріл на столицю трамвайні маршрути № 1 та № 3 тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами», – йдеться у повідомленні.
Згодом в адміністрації повідомили, що російський удар пошкодив 42 вагони сучасних трамваї PESA в депо.
«Оперативно створено робочу групу з фахівців усіх столичних ДЕПО. Рухомий склад відновлять орієнтовно протягом тижня», – сказали в КМДА.
- Уночі 8 липня, усього через дві доби після попереднього удару, Росія знову запустила балістику по Києву. Постраждали Святошинський і Деснянський райони, двоє поранені.