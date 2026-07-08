ЦПД: Москва звинувачує країни Балтії у підготовці до депортацій, аби “остаточно вирішити російське питання”

Росія продовжує використовувати міжнародні майданчики для просування кремлівської пропаганди та виправдання власної агресивної політики щодо сусідів.
Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Цього разу РФ та Білорусь підготували чергову “доповідь про ситуацію з правами людини у світі”, яку вже встигли презентувати на майданчику ОБСЄ у Відні та планують представити в штаб-квартирі ООН.
Особливу увагу привертає заява директора правозахисного департаменту МЗС РФ Григорія Лук'янцева, який звинуватив країни Балтії у підготовці до “масових депортацій” з метою нібито “остаточно вирішити російське питання”.
“Використання кремлівським чиновником формулювання, яке є прямою маніпулятивною відсилкою до нацистського терміну “остаточне вирішення єврейського питання”(Голокосту) — це пік дипломатичного цинізму. Держава, яка веде загарбницьку війну, вбиває цивільних українців та стирає з лиця землі цілі міста, намагається приміряти на себе роль “жертви геноциду”, – зазначили у ЦПД.
- Сам документ очікувано переповнений маніпуляціями та відвертою брехнею, додали у Центрі. Головна мета цієї пропагандистської кампанії – легітимізувати агресивну поведінку РФ щодо держав Балтії через авторитет міжнародних інституцій.