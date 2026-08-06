Від початку року Сили оборони дронами нейтралізували понад 200 000 військових РФ

Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України ліквідували або важко поранили близько 211 600 російських військових з початку року.
Як розповіли у Міноборони, усі ураження верифіковані у бойовій системі DELTA.
Найбільших безповоротних і санітарних втрат в особовому складі РФ зазнала у березні та квітні. Це приблизно по 34 000 окупантів.
Загалом з початку року динаміка втрат особового складу РФ така:
- січень ~ 29 570 осіб;
- лютий ~ 26 200 осіб;
- березень ~ 34 000 осіб;
- квітень ~ 34 000 осіб;
- травень ~ 30 500 осіб;
- червень ~ 27 000 осіб;
- липень ~ 30 270 осіб.
У міністерстві наголошують, що дрони залишаються важливим та ефективним засобом ураження особового складу противника. Тому серед пріоритетів Міністерства оборони України забезпечення підрозділів безпілотниками.
- У липні 2026 року Сили оборони України ліквідували або важко поранили майже 31 тисячу російських військових, знищили сотні одиниць техніки та встановили рекорд зі знищення ворожих безпілотників.