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Від початку року Сили оборони дронами нейтралізували понад 200 000 військових РФ

Найбільше армія РФ втратила солдатів у березні та квітні. 

Від початку року Сили оборони дронами нейтралізували понад 200 000 військових РФ
Фото: Олександр Довгич

Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України ліквідували або важко поранили близько 211 600 російських військових з початку року. 

Як розповіли у Міноборони, усі ураження верифіковані у бойовій системі DELTA.

Найбільших безповоротних і санітарних втрат в особовому складі РФ зазнала у березні та квітні. Це приблизно по 34 000 окупантів.

Загалом з початку року динаміка втрат особового складу РФ така:

  • січень ~ 29 570 осіб;
  • лютий ~ 26 200 осіб;
  • березень ~ 34 000 осіб;
  • квітень ~ 34 000 осіб;
  • травень ~ 30 500 осіб;
  • червень ~ 27 000 осіб;
  • липень ~ 30 270 осіб.

У міністерстві наголошують, що дрони залишаються важливим та ефективним засобом ураження особового складу противника. Тому серед пріоритетів Міністерства оборони України забезпечення підрозділів безпілотниками.

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