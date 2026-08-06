Від початку року Сили оборони дронами нейтралізували понад 200 000 військових РФ

Найбільше армія РФ втратила солдатів у березні та квітні.

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Підрозділи безпілотних систем Сил оборони України ліквідували або важко поранили близько 211 600 російських військових з початку року.

Як розповіли у Міноборони, усі ураження верифіковані у бойовій системі DELTA.

Найбільших безповоротних і санітарних втрат в особовому складі РФ зазнала у березні та квітні. Це приблизно по 34 000 окупантів.

Загалом з початку року динаміка втрат особового складу РФ така:

січень ~ 29 570 осіб;

лютий ~ 26 200 осіб;

березень ~ 34 000 осіб;

квітень ~ 34 000 осіб;

травень ~ 30 500 осіб;

червень ~ 27 000 осіб;

липень ~ 30 270 осіб.

У міністерстві наголошують, що дрони залишаються важливим та ефективним засобом ураження особового складу противника. Тому серед пріоритетів Міністерства оборони України забезпечення підрозділів безпілотниками.