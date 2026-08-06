В Одесі легковий автомобіль під час руху провалився під землю. Про інцидент повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області.
Інцидент стався вчора ввечері на вулиці Петра Болбочана. Автомобіль почав провалюватися прямо посеред дороги. На щастя, водій встиг самостійно залишити машину.
Після цього автівка повністю опинилася у ямі, заповненій водою.
Рятувальники відкачали воду зі западини за допомогою спеціального обладнання, закріпили автомобіль і за допомогою техніки безпечно витягнули його на поверхню.
Унаслідок події ніхто не постраждав.