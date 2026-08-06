Машину довелось витягувати з допомогою рятувальників та крана.

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В Одесі легковий автомобіль під час руху провалився під землю. Про інцидент повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області.

Інцидент стався вчора ввечері на вулиці Петра Болбочана. Автомобіль почав провалюватися прямо посеред дороги. На щастя, водій встиг самостійно залишити машину.

Після цього автівка повністю опинилася у ямі, заповненій водою.

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Рятувальники відкачали воду зі западини за допомогою спеціального обладнання, закріпили автомобіль і за допомогою техніки безпечно витягнули його на поверхню.

Унаслідок події ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС Одещини