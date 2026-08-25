На Харківщині росіяни вбили дроном двох цивільних

Чоловіки прибирали територію після одного з «прильотів».

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25 серпня росіяни атакували Слатине на Харківщині FPV-дронами.

Про це повідомив керівник Дергачівської МВА В’ячеслав Задоренко.

За його словами, через атаку загинули двоє людей.

«Двоє чоловіків віком 50 та 51 рік прибирали придорожню територію від наслідків «прильоту» поблизу одного з домоволодінь. Близько 16:20 росіяни цілеспрямовано вдарили по них FPV-дроном. На жаль, від отриманих травм чоловіки загинули на місці», - розповів Задоренко.

Опісля російський FPV-дрон влучив у приватний будинок, через що спалахнула пожежа. Обійшлося без потерпілих.