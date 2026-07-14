Сметанін пішов у відставку з посади голови «Укроборонпрому»

Гендиректор «Укроборонпрому» Герман Сметанін сьогодні завершує роботу на цій посаді. У дописі про звільнення від зазначив, що для нього було честю очолювати найбільшу українську оборонну компанію.

Головним здобутком він назвав сильну і професійну команду «як всередині товариства, так і на підприємствах групи». Це крівники, конструктори, інженери, технологи, працівники виробництв і ветерани.

«Бажаю новому керівнику та колективу подальших успіхів у виконанні важливої державної місії», – сказав він.

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АТ «Українська оборонна промисловість» повідомила про оголошення конкурсу на посаду гендиректора в зв'язку зі звільненням Сметаніна. На період проведення конкурсу Наглядова рада поклала виконання обов’язків Генерального директора Товариства на Сергія Боєва.

«Колектив АТ "Українська оборонна промисловість" щиро дякує Герману Сметаніну за ефективне керівництво, професіоналізм, відданість справі та досягнуті результати. Бажаємо подальших професійних успіхів і реалізації всіх поставлених цілей. Бажаємо Сергію Боєву успішної роботи на посаді виконуючого обов’язки Генерального директора, виважених рішень, підтримки команди та нових досягнень», – йдеться у заяві компанії.

Причину звільнення Сметанін не назвав, але воно відбулося на тлі розслідування вибухів у Вишневому. Росія обстріляла склад одного з підприємств «Укроборонпрому»", розміщеного в межах житлового сектору. Детонація призвела до катастрофічних руйнувань – за оцінкою уряду, це найгірші наслідки для житла за весь час війни.

Президент повідомив, що до трагедії призвело те, що керівники двох державних підприємств діяли всупереч розпорядженням. Він анонсував кадрові рішення.

Герман Сметанін

З 2014 по 2015 рік працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування, яке є складовою частиною Укроборонпрому.

Надалі працював головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

У 2020-2021 роках працював директором з виробництва ДП "Завод імені В.О. Малишева".

З квітня 2021 року по квітень 2023 працював директором Державного підприємства ”Харківський бронетанковий завод".

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У квітні 2023 Кабінетом Міністрів України призначений генеральним директором Державного підприємства "Завод імені В.О. Малишева".

28 червня 2023 Кабмін призначив Германа Сметаніна новим керівником АТ "Українська оборонна промисловість".

З 5 вересня 2024 – міністр стратегічних галузей промисловості України.

В липні 2025, під час реорганізації українського уряду, очолюване Сметаніним міністерство приєднали до міністерства оборони. Таким чином він втратив посаду в уряді, але президент іще напередодні відповідного голосування в Раді сказав, що Сметанін повернеться до Укроборонпрому.