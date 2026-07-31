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Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, авіазавод у Євпаторії, порт Тамань та інші військові об'єкти РФ

Під удар потрапив один із найбільших НПЗ Росії.

Сили оборони уразили Волгоградський НПЗ, авіазавод у Євпаторії, порт Тамань та інші військові об'єкти РФ
Волгоградський НПЗ / Ілюстративне фото
Фото: Wikipedia

У ніч на 31 липня Сили оборони України спільно зі СБУ завдали ударів по низці військових та логістичних об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили пресслужба Генерального штаб ЗСУ та СБУ.

За даними Генштабу, під удар потрапив нафтопереробний завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка» у Волгограді. На території підприємства зафіксовано влучання та подальшу пожежу. Масштаби пошкоджень уточнюються.

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Волгоградський НПЗ є одним із найбільших у Росії. Його потужність становить близько 15 млн тонн нафти на рік, а підприємство виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, яке використовується для забезпечення потреб російської армії.

Також українські військові уразили:

  • комплекс радіоелектронної боротьби «Поле-21» поблизу Голубівки в Луганській області, 
  • склад боєприпасів у районі Наумівки в тимчасово окупованому Криму,
  • пункт управління російських військ поблизу Бахмута на Донеччині.

Водночас у пресслужбі СБУ повідомили, що в межах спільної спецоперації було уражено Євпаторійський авіаційний завод у тимчасово окупованому Криму. Під удар потрапили два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех підприємства.

Крім того, українські сили завдали удару по інфраструктурі порту Тамань у Краснодарському краї РФ. На об'єкті виникла масштабна пожежа.

«Кожне уражене підприємство ВПК РФ, кожен палаючий НПЗ чи порт – це ще один крок до виснаження воєнної машини Росії. Ці системні операції СБУ з урізання воєнного потенціалу ворога триватимуть і надалі», – написали в Службі безпеки.

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