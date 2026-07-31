Область під атакою дронів і швидкісних ракет з самого ранку.

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У Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника поранення дістав 39-річний чоловік. Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Російський дрон влучив в одному з районів обласного центру. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.

У Запорізькому районі внаслідок атаки російського безпілотника загинув 37-річний водій. Російські військові вдарили дроном по цивільному автомобілю неподалік Новосолоного. Після удару машина загорілася.