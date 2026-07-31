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У Запорізькому районі дрон вбив чоловіка, а в обласному центрі – поранив (оновлено)

Область під атакою дронів і швидкісних ракет з самого ранку.

У Запорізькому районі дрон вбив чоловіка, а в обласному центрі – поранив (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: United24

У Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника поранення дістав 39-річний чоловік. Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Російський дрон влучив в одному з районів обласного центру. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.

У Запорізькому районі внаслідок атаки російського безпілотника загинув 37-річний водій. Російські військові вдарили дроном по цивільному автомобілю неподалік Новосолоного. Після удару машина загорілася.

  • Вчора росіяни били по Запоріжжю дронами. Поранено було трьох людей – 70-річного чоловік та жінок 38 та 68 років. Стан старшої жінки оцінювали, як важкий.
  • Також травмована була літня жінка у селі Лисогірка, що у Запорізькому районі. Російський дрон влетів у будинок, який належив 81-річній власниці.
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