У Запоріжжі внаслідок удару російського безпілотника поранення дістав 39-річний чоловік. Про це повідомив в Telegram начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Російський дрон влучив в одному з районів обласного центру. Постраждалому надають необхідну медичну допомогу.
У Запорізькому районі внаслідок атаки російського безпілотника загинув 37-річний водій. Російські військові вдарили дроном по цивільному автомобілю неподалік Новосолоного. Після удару машина загорілася.
- Вчора росіяни били по Запоріжжю дронами. Поранено було трьох людей – 70-річного чоловік та жінок 38 та 68 років. Стан старшої жінки оцінювали, як важкий.
- Також травмована була літня жінка у селі Лисогірка, що у Запорізькому районі. Російський дрон влетів у будинок, який належив 81-річній власниці.