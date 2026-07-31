Україна здатна перемогти Росію, попри її чисельну перевагу, вважає командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. У інтерв’ю наближеній до президента США американській журналістці та інфлюенсерці Лорі Лумер він зазначив, що результат війни визначає не лише кількість особового складу, а й ефективність армії.

Досвід Третього армійського корпусу він вважає підтвердженням.

Лора Лумер попросила Білецького звернутися до американців, які вважають, що Сполученим Штатам не варто підтримувати Україну у війні з Росією, йдеться в пресрелізі Третього АК.

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«Війни працюють нелінійно. Якби все вирішувала лише кількість людей і ресурсів, слабші держави просто капітулювали б без боротьби. Але історія знає сотні прикладів протилежного. Ми демонструємо досить високу ефективність як у глибинних ударах, так і на лінії фронту. Україна має шанси перемогти Росію», – вважає командир Третього армійського корпусу.

Третій АК сьогодні утримує понад 150 кілометрів фронту на Лимансько-Борівському напрямку, де діють підрозділи одразу трьох російських армій. Саме досвід корпусу, за словами Білецького, доводить, що вирішальним чинником сучасної війни є не чисельність, а ефективність.

Коли корпус прийняв смугу відповідальності, українські війська на цій ділянці щомісяця втрачали десятки квадратних кілометрів території. Дев’ять місяців тому просування противника вдалося повністю зупинити. Зараз українські підрозділи не лише утримують позиції, а й на окремих ділянках повертають втрачені території.

«Армія – це не один винахід чи геніальне рішення. Я порівнюю її з оркестром: насамперед усі повинні грати злагоджено і в унісон», – пояснив він.

Білецький назвав три ключові чинники, які дозволили досягти такого результату. Насамперед це перехід від жорстко централізованої пострадянської системи управління до принципу mission command, який передбачає ініціативу командирів на місцях. Другим елементом стало створення сильного сержантського корпусу: за рік у Третьому АК підготували кілька тисяч сержантів і повністю змінили підходи до бойової підготовки. Лише третьою складовою командир назвав технології та масштабування безпілотних систем.

«Зараз ми найбільший корпус за використанням безпілотних систем – як повітряних, так і наземних. Але ефективність залежить не лише від кількості пілотів чи дронів, а насамперед від системи управління і планування», – наголосив він.

Водночас Білецький закликав американську аудиторію оцінювати підтримку України як вклад у власну безпеку.

«Якщо не зупинити Росію зараз, стримувати відновлений Радянський Союз у Східній Європі буде значно дорожче», – переконаний командир Третього армійського корпусу.