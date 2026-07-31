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Генштаб: ворог продовжує наступальні дії на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках

З початку доби окупанти здійснили 62 атаки на позиції Сил оборони.

Генштаб: ворог продовжує наступальні дії на Слов'янському, Костянтинівському та Покровському напрямках
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби російські війська 62 рази атакували позиції Сил оборони. Важка ситуація залишажться на Слов'янському та Покровському напрямках. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Сопич, Мишутине, Кучерівка, Бунякине, Рижівка, Нескучне, Товстодубове, Волфине, Уланове, Пустогород. Також ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Залізний Міст та Береза.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 33 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема два з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази намагалися прорвати оборону у районі Стариці та в бік населеного пункту Хатнє.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. 

На Лиманському напрямку українські воїни відбили п’ять спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Лиман, Озерне та в районах населених пунктів Новоселівка й Зарічне.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 18 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Пискунівки й Рай-Олександрівки. П’ять боєзіткнень досі тривають.

На Краматорському напрямку нашими воїнами відбито одну ворожу атаку в бік Тихонівки.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 13 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та у бік Новопавлівки. Одне боєзіткнення триває.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Удачне та в бік населених пунктів Торецьке, Кучерів Яр, Вільне, Нове Шахове, Сергіївка. Два боєзіткнення досі тривають.

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На Олександрівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників у бік Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали чотири ворожі атаки в бік населених пунктів Воздвижівка, Косівцеве, Цвіткове.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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