Російські окупанти атакували житловий сектор Одещини, є постраждалий

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Російські війська атакували житловий сектор в Одеській області. Постраждав цивільний, зруйновано приватний будинок.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Ворог знову атакував Одещину. Унаслідок чергової атаки уражено житловий сектор: один приватний житловий будинок зруйновано, ще шість зазнали пошкоджень. На жаль, ппостраждав 84-річний чоловік", – ідеться у повідомленні.

Також унаслідок атаки спалахнули господарчі споруди та виникла пожежа на території недіючого підприємства. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками.

На місці подій працюють всі відповідні служби. Постраждалому надається необхідна допомога.