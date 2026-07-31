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​Лаборант університету з Харкова отримав 15 років тюрми за підготовку вибухівки для терактів у місті

Зловмисник готував і зберігав вибухові пристрої у квартирі сусідів, які виїхали з міста й залишили йому ключі.

​Лаборант університету з Харкова отримав 15 років тюрми за підготовку вибухівки для терактів у місті
Наслідки одного з російських обстрілів
Фото: Харківська ОВА

Суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна зрадникові, якого контррозвідники СБУ затримали в червні 2025 року під час підготовки серії вибухів у Харкові.

Як повідомила спецслужба, зрадником виявився лаборант місцевого університету. Російська спецслужба завербувала його через антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах і доручила виготовити три саморобні вибухові пристрої з дистанційним керуванням. 

Для збільшення сили ураження чоловік начинив вибухівку цвяхами й гайками та під'єднав до неї мобільні телефони для активації.

Зловмисник готував і зберігав вибухові пристрої у квартирі сусідів, які виїхали з міста й залишили йому ключі. Готові бомби він замаскував під спортивний інвентар і розклав у схованках, передавши координати куратору з ФСБ. Вибухівку планували використати для терактів біля адмінбудівель у центрі Харкова.

Співробітники СБУ викрили схему й затримали агента під час облаштування третього схрону. Суд визнав його винним у державній зраді, незаконному виготовленні вибухівки, пособництві в підготовці теракту та незаконному поводженні зі зброєю.

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