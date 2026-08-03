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Терорист-смертник атакував антимілітарний мітинг у Пакистані. Загинули щонайменше 14 людей

Десятки людей поранені. 

Терорист-смертник атакував антимілітарний мітинг у Пакистані. Загинули щонайменше 14 людей
Місце вибуху у долині Сват
Фото: EPA/UPG

Терорист-смертник у неділю атакував учасників мітингу проти бойовиків на північному заході Пакистану. Загинули щонайменше 14 людей – переважно цивільні та поліцейські, ще понад два десятки осіб зазнали поранень.

Про це пише Associated Press

Напад стався в Кабалі – місті в долині Сват, що в провінції Хайбер-Пахтунхва. Демонстранти зібралися поблизу поліцейської дільниці, скандували гасла проти бойовиків і вимагали миру, повідомив начальник окружної поліції Омар Хан.

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За словами очевидців, незадовго до нападу промовці на мітингу заявляли, що забезпечення безпеки та ліквідація бойовиків є відповідальністю держави. Вони також звинуватили владу в тому, що вона не вживає рішучих заходів проти бойовиків, наголосивши, що після багатьох років насильства, яке спустошило регіон, місцеві жителі хочуть жити без страху.

У поліції кажуть, що серед загиблих щонайменше дев’ятеро цивільних і п’ятеро поліцейських.

Колись долина Сват була «опорним пунктом» ісламістських бойовиків, які запровадили суворе тлумачення шаріату – ісламського права. У 2007 році пакистанські військові розпочали масштабну операцію, унаслідок якої бойовиків витіснили з регіону, а уряд відновив контроль над ним.

Однак останніми місяцями бойовики знову активізувалися в долині, що посилило побоювання, ніби пакистанський «Талібан» прагне відновити свій вплив у регіоні. У відповідь місцеві жителі неодноразово проводили мітинги проти «Талібану», протестуючи проти присутності бойовиків у різних частинах долини.

Жодне угруповання одразу не взяло на себе відповідальність за вибух, однак підозра, найімовірніше, впаде на пакистанський «Талібан», відомий як «Техрік-е-Талібан Пакистан» (ТТР).

ТТР є окремим угрупованням, але підтримує союзницькі відносини з талібами, які правлять в Афганістані. Після повернення «Талібану» до влади в Афганістані у 2021 році багато лідерів і бойовиків ТТР знайшли там прихисток.

Пакистан уже тривалий час звинувачує уряд афганського «Талібану» в наданні притулку бойовикам ТТР. Кабул ці звинувачення заперечує.

Останніми роками в Пакистані різко зросла кількість нападів бойовиків, які особливо часто спрямовані проти поліції та силових структур. Від початку року в країні було зафіксовано 3 145 «терористичних інцидентів».

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