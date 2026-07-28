В Одесі вдруге за день вибухнула автівка: загинув водій

В Київському районі Одеси ввечері 28 липня вибухнула автівка. Одна людина загинула, ще одна постраждала.
Про це повідомили в Одеському районному управлінні поліції.
За попередньою інформацією, вибух пролунав на проспекті Небесної Сотні неподалік кута проспекту Ярослава Мудрого, під час руху автівки.
Водій кросовера загинув на місці, а його пасажирка дістала поранення. Її госпіталізували до лікарні.
"Правову кваліфікацію події буде надано після з’ясування всіх обставин", - зазначили в поліції.
Це вже другий вибух в автомобілі, який трапився в Одесі 28 липня. У Пересипському районі міста вранці вибухнув автомобіль. Унаслідок інциденту поранення дістав 49-річний водій. СБУ кваліфікує вибух як терористичний акт.