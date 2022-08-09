​Більшість українців ставляться до Сталіна з огидою і ненавистю, – опитування

"Ставлення до Сталіна – це ще один яскравий ціннісний маркер, який демонструє різницю (прірву) між українцями і росіянами".

В Україні різко зросло негативне ставлення українців до радянського диктатора Йосипа Сталіна.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

КМІС регулярно ставить запитання щодо ставлення до Сталіна у формулюванні "Як Ви особисто в цілому ставитесь до Сталіна?".

Респондент міг обрати одну з відповідей: "з захопленням", "з повагою", "з симпатією", "байдуже", "з неприязню, роздратуванням", "зі страхом", "з огидою, ненавистю". Перші три варіанти фактично відповідають позитивному ставленню до Сталіна, останні три – негативному.

"Ще навіть до Революції Гідності меншість населення (23%) мала позитивне ставлення до Сталіна. Хоча водночас негативне ставлення ще не домінувало (37%). До 2021 року ситуація істотно не змінювалася, хоча загальний тренд був скоріше у сторону зниження частики тих, хто позитивно ставиться до Сталіна. Зараз же, після повномасштабного вторгнення, громадська думка населення кристалізувалася: тепер більшість українців – 64% – мають негативне ставлення до Сталіна і лише 5% – позитивне (ще 23% байдуже ставляться до нього)", – зазначили в КМІС.

Фото: kiis.com.ua

У КМІС також порівняли динаміку ставлення до Сталіна серед населення України і Росії. Так, якщо 10 років року в Україні і РФ приблизно однакова частка населення позитивно ставилися до диктатора, то далі в Україні загалом ставало менше його симпатиків. У Росії ж, навпаки, стрімко зростала прихильність до нього,і зараз більшість населення мають позитивне ставлення.

У РФ між 2012 і 2019 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 59%.

Фото: kiis.com.ua

Порівняно з 2021 роком у всіх регіонах України зросо негативне ставлення до Сталіна. Торік на Півдні і Сході частка тих, хто мали позитивне і негативне ставлення, була практично однаковою. Зараз же домінує саме негативне ставлення.

Водночас, з іншого боку, є все-таки регіональні особливості сприйняття. Якщо на Заході і в Центрі впевнена більшість негативно ставляться до Сталіна, то на Півдні – трохи більше половини (55%) (позитивно – лише 6%). На Сході ж негативне ставлення – 45% (ще 35% мають байдуже ставлення, а позитивне – 12%).

Фото: kiis.com.ua

У КМІС зазначають, що хоча серед російськомовних жителів України ставлення до Сталіна дещо краще, але фактично серед усіх категорій переважає саме негативне (навіть серед російськомовних росіян 50% мають негативне ставлення і лише 21% – позитивне).

Фото: kiis.com.ua

Серед усіх вікових категорій більшість негативно ставляться до Сталіна. Хоча серед українців 60+ років дещо більше тих, хто ставиться позитивно (8-9% проти 3-5% серед більш молодших респондентів), але навіть серед них більше 60% негативно ставляться до радянського диктатора.

Фото: kiis.com.ua

"Ставлення до Сталіна – це ще один яскравий ціннісний маркер, який демонструє різницю (прірву) між українцями і росіянами", – прокоментував результати опитування заступник директора КМІС Антон Грушецький.

Нагадаємо, влітку минулого року соціологи "Левада-Центру" попросили росіян назвати найвидатніших людей усіх часів і народів. В першій п'ятірці опинилися: Йосип Сталін (39%), Володимир Ленін (30%), Олександр Пушкін (23%), Петро I (19%) та Володимир Путін (15%). Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсген, який протягом багатьох років був радником ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель із зовнішньої політики, звинуватив президента РФ Володимира Путіна у прославленні сталінського режиму.

У 2019 році в РФ зафіксували рекордний рівень схвалення Сталіна.

Українці не вважають Сталіна "великим вождем" та переважно ставлять до нього з негативом.