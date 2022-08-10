Біля Енергодара є небезпека детонації нерозірваних після обстрілів боєприпасів, – міський голова

В селі Мічуріна у багатьох енергодарців є присадибні будинки та ділянки.

Після недільних обстрілів с. Мічуріна біля Енергодару залишилися нерозірвані снаряди. Місцева влада просить мешканців проявляти максимальну обережність під час роботи на земельних ділянках.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов у Telegram.

"Важливе повідомлення від мешканців с. Мічуріна, де у багатьох енергодарців є присадибні будинки та ділянки. Після артобстрілів, що сталися в неділю, в селі (на вулицях, земельних ділянках, полях та городах) за свідченнями місцевих залишилися нерозірвані снаряди. Будьте максимально уважними та обережними!" – йдеться у повідомленні Орлова.

Нагадаємо, окупанти регулярно обстрілюють Енергодар і Запорізьку АЕС.

Раніше воєнна розвідка просила мешканців Енергодара та його околиць повідомляти координати ворога.