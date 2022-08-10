Біля Запоріжжя зранку зафіксували чотири влучання ракет, Миколаїв Росія обстріляла зі "смерчів", – ОВА

На Дніпропетровщині ворог за ніч убив 13 людей. Обстріли велися також по Херсонщині, Луганській і Донецькій областях, Харківщині.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Учора пізно ввечері поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху. О 23:00 та о 24:00 протиповітряна оборона ЗСУ збила дві ворожі ракети. Сьогодні зранку зафіксовано ще чотири прильоти поблизу Запоріжжя, ворог поцілив у селище Кушугум Запорізького району. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Більш детальна інформація щодо наслідків та постраждалих наразі встановлюються, йдеться у зведенні від обласних військадміністрацій.

Уночі ворог двічі обстріляв Нікопольський район Дніпропетровщини. По житлових кварталах росіяни випустили понад 80 снарядів з "градів", внаслідок чого 13 людей загинуло, 11 постраждало. Російська армія ударила по Марганцю та Мирівській громаді. У Марганці пошкоджено більш ніж 20 багатоповерхівок, дві школи, ЦНАП, гуртожиток, палац культури, будівлю міськради й ще декілька адмінбудівель. У місті перебита лінія електропередач. Кілька тисяч людей без світла. У селі Вищетарасівка Мирівськоі громади пошкоджено 11 приватних будинків та два газогони. До тисячі людей без газу.

У Харківській області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Чугуївському районах. Горіли приватні домоволодіння, відкриті території, гаражі, магазини. Село Циркуни Харківського району окупанти протягом дня обстрілювали фактично безперервно. Попередньо без постраждалих.

На Луганщині за минулу добу росіяни здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації. Знешкоджено декілька розвідувальних груп противника, не вдалися йому і штурмові дії одразу за трьома напрямками – українська армія змусила їх відійти. За ніч було два ракетні удари, авіаудар, вісім артобстрілів, три з мінометів і три з танків.

На Донеччині зранку були артилерійські обстріли Авдіївки, вже є інформація про щонайменше одну поранену людину. Вночі обстріли Мар'їнки, Соледара і Сіверська. За добу з артилерії, танків, мінометів, ЗРК С-300, РСЗВ "Град", "Ураган" обстріляні Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Сіверськ та інші населені пункти. Пошкоджено сім приватних житлових будинків, приміщення ПРАТ "АКХЗ", залізнична колія, 35 металевих торговельних контейнерів, торговий центр, магазин, шиномонтаж. За добу по області – двоє вбитих, шестеро поранених.

Уночі ворог обстріляв Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". За попередньою інформацією, трьох людей поранено. Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Також влучання були по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі. Детальна інформація уточнюється.

Уночі також обстрілів знову зазнало с. Шевченкове. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. У другій половині дня вчора та сьогодні вночі обстріляно населені пункти Галицинівської громади, в результаті чого пошкоджено житлові будинки та відбулось займання хвойної підстилки й лісових насаджень Галицинівського лісового урочища. Постраждалих немає.У Баштанському районі вчора орієнтовно о 21:30, через обстріли за межами с. Широке, виникло загоряння полів. Постраждалих немає. Під постійним вогнем – населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

ЗСУ продовжують вдалі влучання у ворожі склади та по позиціях росіян на Херсонщині. Зокрема, минулої доби було знищено ворожий склад у Генічеському районі. Тривають бойові дії у населених пунктах, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною. У більшості громад ситуація залишається напруженою, все більше сіл на межі знищення. Окупанти намагаються всіма методами отримати паспортні дані жителів області: через видачу гуманітарної допомоги, через видачу автомобільних номерів, через видачу коштів на дітей і підйомних 10 тисяч нібито по федеральній програмі.

Нагадаємо, за минулу добу армія Росії втратила зразу девʼять літаків. Девʼять літаків за день – найбільша ворожа втрата авіації від початку повномасштабного вторгнення. Обставини знищення такої кількості російських літаків не розголошуються.

Учора в окупованому Криму на військовому аеродромі росіян пролунали вибухи. Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.