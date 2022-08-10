Головне за ніч. Середа, 10 серпня

Тринадцять загиблих на Дніпропетровщині, дев’ять знищених ворожих літаків, обстріл Миколаєва, відставка уряду Японії.

Жахливими виявилися наслідки нічних ударів російської армії по житлових кварталах Дніпропетровщини, яку ворог обстрілює щоночі: загинуло тринадцять мирних мешканців.

Спочатку було відомо про 11 жертв, однак вранці у лікарні померли двоє поранених мешканців Марганця. Лікарі боролися за їх життя, але врятувати людей не вдалося.

Ще 11 людей поранені, з них пʼять – у важкому стані. Нікопольський район ворог двічі обстріляв із "градів" – на житлові квартали впали 80 реактивних снарядів. Під ударом окупанта опинились Марганець і Мирівська громада, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках", – заявив він.

У Марганці понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан без світла. Працюють аварійні бригади електриків.

У Вищетарасівці Мирівської громади загинула жінка, будинок якої вщент зруйновано ворожим снарядом. Дві людини отримали поранення. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що росіяни намагались наступати на Харківському напрямку, тривають бої. Ворог також не полишає спроб наступу на Донбасі і продовжує обстріли українських міст.

До 11 серпня планується проведення першого етапу спільного оперативно-тактичного навчання з бойовою стрільбою збройних сил Росії та Білорусі. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору цієї країни.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 серпня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що росіяни за добу втратили девʼять літаків. Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали 42 800. За минулу добу сили оборони ліквідували близько 160 окупантів.

Найбільших втрат за добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.

Девʼять літаків за день – найбільша ворожа втрата авіації від початку повномасштабного вторгнення. Обставини знищення такої кількості російських літаків не розголошуються, однак нагадаємо, що вчора на військовому аеродромі росіян в окупованому Криму пролунали вибухи. Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання, проте вкотре попередило, що порушення правил пожежної безпеки та паління у невстановлених місцях може завдати здоров’ю непоправної щкоди.

Про інші втрати загарбників – у новині.

Уночі 9 серпня росіяни запустили п’ять ракет по Луганщині, здійснили вісім артилерійських обстрілів і три - мінометні. Також ворог тричі намагався атакувати танками.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі зазначив, що захисники України відбили всі три спроби ворога атакувати.

"Знешкоджено декілька розвідувальних груп противника, не вдалися йому і штурмові дії одразу за трьома напрямками – українська армія змусила окупантів відійти", - написав Гайдай.

Також голова ОВА повідомив, що лише за минулу добу росіяни здійснили дев’ять вильотів штурмової та армійської авіації.

Сьогодні вночі російські війська кілька разів обстріляли Кушугумську територіальну громаду Запорізької області. У результаті ракетного удару загинула жінка.

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram-каналі також зазначив, що цієї ночі, за попередньою інформацією, сили протиповітряної оборони збили над областю дві ворожі ракети. Унаслідок ворожої атаки 3 будинки в Кушугумі зруйновано, ще майже 30 ушкоджено.

Сьогодні вночі російські війська знову обстріляли Миколаїв. Попередньо відомо, що поранення отримали троє осіб, серед них 13-річна дівчинка.

За інформацією ОВА, місто обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Смерч".

Біля Запоріжжя зранку зафіксували чотири влучання ракет, вогонь вівся також по Херсонщині, Луганській і Донецькій областях, Харківщині, йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Уряд Японії повним складом пішов у відставку.

Деякі міністри можуть залишитися на посадах, деяких, як очільника міноборони, замінять.

Японський премʼєр-міністр Фуміо Кісіда формуватиме новий кабінет міністрів, прагнучи зупинити зниження суспільної підтримки та запобігти будь-яким сумнівним звʼязкам із релігійним угрупованням "Церква Обʼєднання", яке опинилось у центрі уваги через убивство колишнього премʼєра Сіндзо Абе.

Кісіда сподівається, що кадрові перестановки забезпечать тривалу і стабільну адміністрацію для вирішення того, що він назвав "найбільшими проблемами післвоєнної епохи": ковіду, інфляції, війни Росії проти України та напруги через Тайвань.

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