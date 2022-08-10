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​СБУ ідентифікувала загарбника, який наказував розстрілювати цивільних

Проти злочинця зібрано повну доказову базу і вже повідомлено про підозру.

​СБУ ідентифікувала загарбника, який наказував розстрілювати цивільних
Фото: пресцентр СБУ

СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупантів, у якій військовий РФ наказав розстріляти цивільних, а також знайшла потерпілого, який готовий свідчити.

Про це повідомила Служба безпеки на офіційному Telegram-каналі.

Воєнного злочинця ідентифіковано.

"Українська спецслужба зібрала повну доказову базу на цього окупанта і вже повідомила йому про підозру", – йдеться в повідомленні.

Старший лейтенант ЗС РФ Антон Струєв із позивним "Беркут" віддавав накази про розстріл мирних мешканців під час окупації Броварського району Київщини. Він підозрюється за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

У розпорядженні СБУ – перехоплена телефонна розмова, в якій "Беркут" дає підлеглому цей злочинний наказ: "Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские – нах*й в расход, сука, всех!".

Також в селах Мокрець і Заворичі окупант особисто брав у полон мирних мешканців і жорстоко допитував їх.

Крім того, встановлено, що вранці 22 березня 2022 року Струєв наказав стріляти в цивільного мешканця, який випадково опинився поряд.

Окупанти залишили важко пораненого чоловіка помирати. Проте він вижив, упізнав свого вбивцю та готовий свідчити проти нього в міжнародному суді.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН зафіксувала вбивства цивільних у понад 30 населених пунктах України. Вбивства були скоєні російськими збройними силами у лютому-березні 2022.

Днями до десяти років позбавлення волі засуджено російського танкіста, який розстріляв багатоповерхівку в Чернігові.

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