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Окупанти проводять у Маріуполі приховану мобілізацію, - міськрада

Жителів закликають не вестися на пропозиції загарбників.

Окупанти проводять у Маріуполі приховану мобілізацію, - міськрада
Фото: Людмила Денісова

В окупованому Маріуполі відбувається прихована мобілізація, жителі міста почали отримувати смс із нібито пропозицією роботи в "новому підрозділі" Збройних сил РФ.

Про це повідомила Маріупольська міськрада.

"Насправді людей просто збирають і відправляють на фронт. Як це робили в Донецьку. Це свідчить про те, що в російських окупантів не все так добре на фронті, як вони це намагаються показати по своїм пропаганд-каналам. Вони бояться контрнаступу ЗСУ та готові використовувати жителів окупованих територій як гарматне м'ясо, щоб прикрити свої позиції", - йдеться в повідомленні.

Жителів закликають не вестися на такі чи інші пропозиції від загарбників.

"Виїжджайте з міста та не воюйте на боці тих, хто приніс у наш дім війну", - закликали в міськраді.

Нагадаємо, в Росії вдалися до двох форм прихованої мобілізації, щоб заповнити значні втрати своєї армії.

Раніше також повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей росіяни розпочали нову хвилю примусової мобілізації.

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