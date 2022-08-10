​Безпосередньої загрози ядерній безпеці на ЗАЕС наразі немає, – МАГАТЕ

На даний момент безпосередньої загрози ядерній безпеці на Запорізькій атомній електростанції немає.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Зазначається, що за інформацією України, обстріл поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС завдав певної шкоди, але доступні вимірювання радіації продовжують показувати нормальний рівень на місці. Видимих пошкоджень контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом та захисного периметра об'єкта не було.

“На основі інформації, наданої Україною, експерти МАГАТЕ оцінили відсутність безпосередньої загрози ядерній безпеці внаслідок суботнього інциденту”, – заявив генеральний директор організації Рафаель Гроссі.

Однак обстріли ЗАЕС порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної та радіаційної безпеки, які Гроссі окреслив на початку війни, включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, а також забезпечення роботи персоналу і зовнішніх джерел живлення.

Обстріли ЗАЕС показали, що війна також поставила під загрозу ядерну безпеку та елементи безпеки, пов’язані з механізмами готовності та реагування на надзвичайні ситуації. Після інциденту Україна повідомила МАГАТЕ, що персонал станції обмежив доступ до внутрішнього кризового центру ЗАЕС, що потенційно може вплинути на реагування у випадку надзвичайної ситуації, навіть якщо доступ до зовнішнього центру залишатиметься можливим. Крім того, український регулятор ДІЯРУ заявив, що його комунікація з ЗАЕС була “дуже обмеженою та фрагментарною”.

Гроссі повторив свою серйозну стурбованість ситуацією на ЗАЕС і те, що будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, повинні бути припинені. Він знову наголосив на необхідності якнайшвидшого прибуття на станцію експертної місії МАГАТЕ, щоб допомогти стабілізувати ситуацію.

Представники МАГАТЕ не змогли відвідати окупований Росією об’єкт. За словами Гроссі, агентство перебуває в тісному контакті з українською владою і продовжує стежити за ситуацією з ядерною безпекою.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі за день обстріляли Запорізьку АЕС, створивши витоку водню і розпилення радіації. Внаслідок обстрілу була пошкоджена азотно-киснева станція і об‘єднаний допоміжний корпус.