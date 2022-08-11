Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Росіяни за добу втратили девʼять літаків
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Перехоплення ГУР: постійні обстріли, відсутність ротації та смерть командира полку – теми розмови окупанта з батьком
Влучання акуратне, але дієве: ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС
Влучання акуратне, але дієве: ЗСУ вдарили по мосту в районі Каховської ГЕС
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
Оксана Жолнович: "Я всім раджу, хто ще не знає, куди себе працевлаштувати, – ідіть в соціальну роботу"
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
У Запорізькій області горить склад росіян, – Федоров
ГоловнаСуспільствоВійна

Шанс для переговорів з Росією можливий тільки з партнерами України за столом, – Резніков

Він вважає, що розмова тільки з росіянами і отримання "Мінська-3" не має сенсу. 

Шанс для переговорів з Росією можливий тільки з партнерами України за столом, – Резніков
Фото: скріншот

У разі проведення псевдореферендумів на тимчасово захоплених територіях Україна не буде говорити про жодні перемовини.

Зараз, оскільки переговорів немає, то давати оцінку перемовній позиції немає сенсу. Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтервʼю УП

"Але я хочу вам сказати, що шанс для переговорів з росіянами можливий лише за умови, якщо за столом сидять наші партнери. Тому що вести розмову з росіянами й отримати "Мінськ-3" немає жодного сенсу", – додав він.

Резніков повідомив, що востаннє брав участь у переговорах за день до того. Як армія ворога оголосила про відхід від Києва. 

Нагадаємо, політико-дипломатичні перемовини України й Росії зупинені, продовжуються тільки обговорення гуманітарних питань, зокрема звільнення полонених. В МЗС України наголошували, що заяви Росії про готовність до переговорів спричинені бажанням зупинити контрнаступ. Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтервʼю LB.ua говорив, що Україна не буде погоджуватися на перемовини з Росією лише заради перемовин, і тим більше – на переговори на умовах країни-агресора.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також