На бойовому чергуванні перебувають по два ракетні носії та великі десантні кораблі РФ

Корабельне угруповання росіян з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі неподалік узбережжя Криму.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

На бойовому чергуванні перебувають два ракетні носії та два великі десантні кораблі окупантів.

Наразі напоготові до застосування – 16 “Калібрів”.

“Дотримуйтесь заходів та алгоритмів безпеки. Пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб, інформуйте компетентні органи, не розголошуйте відомостей про діяльність та переміщення наших підрозділів, не наражайте себе на небезпеку на узбережжі та в інших заборонених для відвідування зонах”, – зазначили в ОК.

Нагадаємо, Міністерство оборони Великої Британії вважає, що повідомлення про удар по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі в День Військово-морського Флоту є черговою невдачею Росії у п’ятимісячній війні проти України.

Вранці 31 липня Росія заявила про "атаку Збройних сил України" на штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, унаслідок якого нібито постраждали п'ятеро людей.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук назвав це черговою провокацією.