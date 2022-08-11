Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині

Російська армія обстріляла 10 серпня місто Нікополь Дніпропетровської області.
Про це голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив у Телеграмі.
“Нікополь. З'ясовують”, – йдеться у повідомленні.
Раніше Євтушенко зазначив, що прилетіло по території однієї з громад району
Очільник РВА додав, що є ризик повторних обстрілів і попросив людей залишатися в укриттях.
Нагадаємо, 9 серпня вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Синельниківський. По нічному Нікополю тричі стріляли з “градів”. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів, пошкодивши кілька житлових будинків.