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Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині

Є ризик повторних обстрілів.

Російська армія обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині
Обстріл Нікополя, ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко у ТГ

Російська армія обстріляла 10 серпня місто Нікополь Дніпропетровської області.

Про це голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив у Телеграмі

“Нікополь. З'ясовують”, – йдеться у повідомленні.

Раніше Євтушенко зазначив, що прилетіло по території однієї з громад району

Очільник РВА додав, що є ризик повторних обстрілів і попросив людей залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 9 серпня вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Синельниківський. По нічному Нікополю тричі стріляли з “градів”. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів, пошкодивши кілька житлових будинків.

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