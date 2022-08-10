У Миколаєві загинув чоловік, поранений раніше під час російського обстрілу, - Сєнкевич

Медики не змогли врятувати життя пораненого.

Кількість жертв обстрілу зупинки громадського транспорту у Корабельному районі Миколаєва в кінці липня збільшилась.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер Миколаєва розповів, що у понеділок в лікарні помер чоловік 1964 р.н.

Лікарі зробили йому кілька операцій, але отримані ним поранення були несумісні з життям.

“Таким чином, внаслідок обстрілу 29 липня у Миколаєві загинуло восьмеро осіб”, - підсумував Сєнкевич.

Нагадаємо, вранці 29 липня росіяни обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва. Загинули 5 людей, ще 15 отримали поранення. Пізніше стало відомо, що загинули ще двоє поранених під час цього обстрілу.