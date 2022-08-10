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Великобританія надає Україні ще три РСЗВ М-270

Міністр оборони Великобританії задоволений тим, як Україна використовує їх зброю.

Великобританія надає Україні ще три РСЗВ М-270
Фото: EPA/UPG

Великобританія подвоює кількість реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) М-270, які надсилає в Україну. До трьох вже наданих установок доєднаються ще три. 

Про це міністр оборони Великобританії Бен Уоллес повідомив BBC

Бен Уоллес підтвердив BBC, що крім установок він відправить Україні також "значну" кількість ракет для них.  

За його словами, ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.

Уоллес зазначив, що Великобританія "дуже задоволена" тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід. Зокрема, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси.  

"Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна", - сказав британський міністр. 

Нагадаємо, заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол заявив про те, що Україна отримає зенітні ракетні комплекси малої і середньої дальності NASAMS протягом декількох місяців.

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