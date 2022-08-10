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Данія надішле до Великої Британії військових інструкторів для тренування українців

130 данських військових ділитимуться досвідом із українцями. 

Данія надішле до Великої Британії військових інструкторів для тренування українців
Фото: EPA/UPG

Данія надішле до Великої Британії військових інструкторів для тренування українських військових. Окрім того, українці проходитимуть тренування і на данській території.

Про це міністр оборони Данії Мортен Бодсков заявив у інтервʼю газеті Jyllands-Posten, пише The Guardian.

"Найближчим часом Данія відправить 130 військових інструкторів для участі в британському навчальному проєкті", – заявив він. 

Заява передує зустрічі міністрів оборони України, Великої Британії та Данії, на якій мають обговорити оборонну підтримку, військову підготовку, розмінування та постачання озброєння, звертає увагу Reuters.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Велика Британія відновила призупинені через повномасштабне вторгнення Росії тренування українських військових. Британці навчали колег з України роботі зі озброєнням, зокрема й новою броньованою технікою. 

Планується, що пройдуть навчання 10 000 українських військовослужбовців. Ці тренування входять до програми військової допомоги на 2,3 млрд фунтів стерлінгів. 

Британські військові тренують українців із 2014 – року першого вторгнення Росії у Крим і Схід. У лютому 2022 навчання було припинене, нібито щоб РФ не сприйняла це за втручання країни НАТО. 

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