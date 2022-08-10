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Від сьогодні ЄС і Велика Британія зупиняють імпорт російського вугілля

Частка ринку ЄС в російському вугільному експорті складала близько чверті.

Від сьогодні ЄС і Велика Британія зупиняють імпорт російського вугілля
Ілюстративне фото
Фото: depositphotos.com

Європейський Союз та Велика Британія від сьогодні, 10 серпня, зупиняють імпорт російського вугілля.

Про це пише "Європейська правда".

Вугільне ембарго було ухвалено в пʼятому санкційному пакеті, який європейські країни впровадили через розвʼязану Росією війну проти українців. 

Ці обмеження були схвалені ще у квітні, однак заборона на купівлю російського вугілля була прописана із серпня. До 9 серпня можна було виконувати старі контракти.

Імпорт вугілля із Росії в ЄС становив 8 млрд євро на рік. 

За оцінками Єврокомісії, заборона на імпорт торкнеться 25% російського експорту вугілля. Торік РФ продала країнам ЄС понад 48 тонн вугілля або 22,6% від загальної кількості. 

Російське РБК з посиланням на зарубіжні галузеві агентства пише, що РФ перенаправила продаж вугілля з європейського ринку на Індію і Туреччину. 

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