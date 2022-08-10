У місті Мальборк, що на півночі Польщі, демонтували пам’ятник Червоній армії СРСР, зведений у 1945 році.

Про це повідомляє видання Nasze Miasto.

Жителі міста ще після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловилися за знесення радянського пам’ятника, але процес затримався, оскільки він був внесений до воєводського реєстру і міг бути демонтований лише за рішенням місцевої влади.

Після прийняття рішення Інститут нацпам’яті обрав підрядника для демонтажу. У вівторок той приступив до робіт і впорався за кілька годин - наразі прибрано всі елементи пам’ятника, включно з радянською зіркою.

Фото: Nasze Miasto

"Можна говорити про історичний момент, бо це - кінець декомунізації Мальборка. У 1989 році цей процес був природній, але цей пам’ятник став свідченням того, що він так і не був завершений. У польському публічному просторі не повинно бути місця символам російського чим радянського імперіалізму", - наголосив заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.

Фото: Nasze Miasto

Нагадаємо, раніше в українському Переяславі знесли монумент на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією.