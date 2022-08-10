Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
В окупованому Криму пролунали вибухи в районі Новофедорівки
Іран. РФ. Дрони. Україна
Іран. РФ. Дрони. Україна
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
МОН відреагувало на результати опитування освітнього омбудсмена про форму навчання
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
СБУ викрила зрадника з харківського управління Служби безпеки
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
ЗСУ отримали 50 турецьких бронетранспортерів Kirpi
ГоловнаСвіт

У польському Мальборку знесли пам'ятник Червоній армії, зведений у 1945 році

Наразі прибрано всі елементи монумета, включно з радянською зіркою.

У польському Мальборку знесли пам'ятник Червоній армії, зведений у 1945 році
Мальборк
Фото: Nasze Miasto

У місті Мальборк, що на півночі Польщі, демонтували пам’ятник Червоній армії СРСР, зведений у 1945 році.

Про це повідомляє видання Nasze Miasto.

Жителі міста ще після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну висловилися за знесення радянського пам’ятника, але процес затримався, оскільки він був внесений до воєводського реєстру і міг бути демонтований лише за рішенням місцевої влади.

Після прийняття рішення Інститут нацпам’яті обрав підрядника для демонтажу. У вівторок той приступив до робіт і впорався за кілька годин - наразі прибрано всі елементи пам’ятника, включно з радянською зіркою.

Фото: Nasze Miasto

"Можна говорити про історичний момент, бо це - кінець декомунізації Мальборка. У 1989 році цей процес був природній, але цей пам’ятник став свідченням того, що він так і не був завершений. У польському публічному просторі не повинно бути місця символам російського чим радянського імперіалізму", - наголосив заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.

Фото: Nasze Miasto

Нагадаємо, раніше в українському Переяславі знесли монумент на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також