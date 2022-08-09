У Білорусь привезли нову партію ракет для ЗРК С-300/400, - Беларускі Гаюн

Також було зафіксовано переміщення ракет від Гомеля у бік Мозиря.

У Білорусь привезли чергову партію ракет для ЗРК С-300/400, повідомляє на своєму Telegram-каналі проєкт "Беларускі Гаюн".

Іл-76 Військово-космічних сил РФ (реєстраційний номер RF-78813) прилетів сьогодні в аеропорт "Гомель" близько 17-ої. Покинув летовище через півтори години.

"Ми припускаємо, що цей борт привіз до Білорусі чергову партію ракет, оскільки близько 19.00 з Гомеля у напрямку траси М8 було помічено проїзд підйомного крана та двох тралів, які перевозили по 4 ракети для ЗРК С-300/400. Не виключено, що ракети перевозяться на аеродром Зябрівка, де зосереджені сили ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Також нині зафіксували перевезення ракет з Гомельського напрямку в бік Мозиря трасою М10 на тралі з розпізнавальним знаком "V".

Зазначається, що ракети підвозять уже не один день.

Нагадаємо, міністерство оборони Білорусі анонсувало чергові військові навчання спільно з Росією, які триватимуть з 9 до 25 серпня 2022 року.

За даними українського Генштабу, РФ розгортає на білоруській території додаткові сили і засоби ППО.