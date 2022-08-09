Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниччині
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Історичні виклики й фальшиві рецепти – Європа на роздоріжжі
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Вийти з грузом експортного зерна з Одеси готові 20 суден
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Залізний купол: чи може він захистити Україну?
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Бійці 128 бригади вибили росіян із позицій і взяли трофеї, серед них - бойовий прапор ворожої дивізії
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
На Вінниччині та в інших регіонах пролунали звуки вибухів
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки "Гепард" вже в Україні, - ОК "Південь"
ГоловнаСвіт

У Литві невідомі повідомили про мінування 12 обʼєктів, зокрема редакції газети і місця конференції білоруської опозиції

Анонімне повідомлення надійшло на поліцейську електронну пошту. 

У Литві невідомі повідомили про мінування 12 обʼєктів, зокрема редакції газети і місця конференції білоруської опозиції
Учасників конференції у Вільнюсі попросили вийти з будівлі
Фото: Зеркало

Поліція Вільнюса отримала анонімне повідомлення про мінування 12 адрес, зокрема редакції газети Delfi та будівлі, де проходить конференція білоруських опозиційних сил "Нова Білорусь".

Заява про мінування надійшла на адресу правоохоронців о 10:30, пише Delfi з посиланням на речницю поліції Вільнюса.

"Поліція повідомила про введення плану Щит", – додали журналісти. 

"Новая Беларусь" приуорчена до другої річниці протестів у Білорусі, які відбулися через оголошення Олександра Лукашенка президентом. Захід проходить два дні: 8 і 9 серпня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також