У Литві невідомі повідомили про мінування 12 обʼєктів, зокрема редакції газети і місця конференції білоруської опозиції

Учасників конференції у Вільнюсі попросили вийти з будівлі

Поліція Вільнюса отримала анонімне повідомлення про мінування 12 адрес, зокрема редакції газети Delfi та будівлі, де проходить конференція білоруських опозиційних сил "Нова Білорусь".

Заява про мінування надійшла на адресу правоохоронців о 10:30, пише Delfi з посиланням на речницю поліції Вільнюса.

"Поліція повідомила про введення плану Щит", – додали журналісти.

"Новая Беларусь" приуорчена до другої річниці протестів у Білорусі, які відбулися через оголошення Олександра Лукашенка президентом. Захід проходить два дні: 8 і 9 серпня.