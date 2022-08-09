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Зеленський обговорив із президентом Конго подолання продовольчої кризи

Президент відзначив важливість підтримки України з боку Конго, зокрема в ООН.

Зеленський обговорив із президентом Конго подолання продовольчої кризи
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Конго Феліксом Чісекеді.

Президент зазначив, що це перші переговори в історії двосторонніх відносин України та Конго.

"Провів розмову з президентом Республіки Конго. Під час перших в історії Конго-Україна перемовин наголосив на необхідності подолати продовольчу кризу, спричинену агресією РФ щодо України. Відзначив важливість підтримки України з боку Конго, зокрема в ООН", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Він також зазначив, що налаштований на поглиблення співпраці з Африкою.

Нагадаємо, раніше президент України вперше в історії провів телефонну розмову з лідером Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Зеленський наголосив, що Україна готова стати гарантом продовольчої безпеки в Західній Африці.

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