Зеленський обговорив із президентом Конго подолання продовольчої кризи

Президент відзначив важливість підтримки України з боку Конго, зокрема в ООН.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Конго Феліксом Чісекеді.

Президент зазначив, що це перші переговори в історії двосторонніх відносин України та Конго.

"Провів розмову з президентом Республіки Конго. Під час перших в історії Конго-Україна перемовин наголосив на необхідності подолати продовольчу кризу, спричинену агресією РФ щодо України. Відзначив важливість підтримки України з боку Конго, зокрема в ООН", - написав Зеленський у своєму Twitter.

Він також зазначив, що налаштований на поглиблення співпраці з Африкою.

Had a conversation with 🇨🇩 President @FelixUdps. During the 1st ever 🇨🇩🇺🇦 talks, I stressed the need to overcome food crisis caused by RF's aggression against 🇺🇦. I noted the importance of 🇨🇩 support for 🇺🇦, particularly in the UN. Determined to deepen cooperation with Africa! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2022

Нагадаємо, раніше президент України вперше в історії провів телефонну розмову з лідером Гвінеї-Бісау Умару Сісоку Ембало. Зеленський наголосив, що Україна готова стати гарантом продовольчої безпеки в Західній Африці.