На Тернопіллі систему оповіщення повітряної тривоги переводять у "цифру"

Аналогова система - застаріла, потребує чималих затрат, а деякі запчастини для неї уже не виготовляють.

На Тернопільщині автоматизовану систему централізованого оповіщення переводять у "цифру".

Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Наразі в області функціонують аналогове та цифрове оповіщення.

"Перша використовується понад 30 років. Її обладнання застаріле, а деякі запчастини уже не виготовляють. В результаті, обслуговування потребує значних затрат та тривале у часі. Саме тому обласна військова адміністрація взяла курс на "цифру", - пояснив Труш.

До цифрової системи ("ОЗОН - С") входять звукові електросирени, вуличні гучномовці, пристрої перехоплення мереж FM, радіо і телемовлення.

"Вона дозволяє передавати сигнали та повідомлення на службові та мобільні телефони у мережі загального користування, операторів мобільного зв’язку, а також дистанційно керувати електросиренами та гучномовцями", - додав очільник Тернопільщини.

За його словами, наразі в області встановили 95 електросирен та 141 гучномовець. Також працює інформаційна мережа "Вуличне радіо", яка має 15 інформаційних табло на зупинках громадського транспорту в Тернополі.

У більшості громад Тернопілля встановили по одній-дві сирени або гучномовці.

Труш також закликав жителів інформувати його про проблеми з системою оповіщення у своїх населених пунктах.

Нагадаємо, раніше на Вінничині й Полтавщині почали тестувати нову систему оперативного сповіщення через Київстар, Vodafone і lifecell.

У Миколаєві не встигли попередити жителів про ворожі удари, оскільки обласний центр обстріляли з території Херсонщини. Система оповіщення при такій близькій відстані не встигає запуститися.