Якщо вони не виконають одну чи декілька вимог, то їх не допустять на територію нашої держави.

Міністерство внутрішніх справ розробило для іноземців покрокову інструкцію щодо в’їзду і перебування на території України

Про це йдеться на сайті відомства.

В алгоритмі виклали всі вимоги до іноземців та осіб без громадянства, при цьому врахували запровадження в Україні воєнного стану від 24 лютого.

Для того аби кордон, іноземцям/особам без громадянства необхідно мати:

дійсний паспортний документ;

відсутність рішення уповноваженого держоргану України щодо заборони в’їзду особи на територію нашої держави

наявність в’їзної візи;

підтвердження мети перебування;

достатнє фінансове забезпечення.

Якщо іммігранти не виконають один чи декілька пунктів алгоритму, їх не допустять на територію України.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Також іноземці та особи без громадянства, перебуваючи в Україні, мають дотримуватися комендантської години і правил поведінки під час сигналів "Повітряна тривога" та "Ракетна небезпека".

Нагадаємо, іноземні добровольці, які проходять службу в Збройних силах України, під час особливого періоду зможуть продовжувати контракти до 10 років.

Також парламент хоче створити пожежно-рятувальні підрозділи для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони. Туди зможуть вступити як громадяни України, так й іноземці, а також особи без громадянства, що перебувають в нашій державі на законних підставах.