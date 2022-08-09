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Шмигаль закликав світ вплинути на Росію, аби її війська негайно покинули ЗАЕС, прилеглі території та Енергодар

"Росія повинна отримати статус держави — спонсора тероризму", - наголосив прем'єр.

Шмигаль закликав світ вплинути на Росію, аби її війська негайно покинули ЗАЕС, прилеглі території та Енергодар
Окупанти на варті поблизу ЗАЕС в Енергодарі, 01 травня 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав світову спільноту вплинути на Росію, аби вона вивела свої війська із Запорізької АЕС, прилеглих територій та Енергодара.

Про це глава уряду заявив на засіданні КМУ 9 серпня.

"...Ми неодноразово ставали свідками того, як російські військові свідомо та холоднокровно обстрілюють житлові будинки, лікарні й іншу цивільну інфраструктуру. Мета цього – посіяти страх, зневіру. Це те, що роблять терористи. І це те, ким зараз стала росія — головним світовим терористом. Ядерним терористом. По-іншому назвати ситуацію навколо Запорізької АЕС просто неможливо", - зауважив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що мінування найбільшої в Європі атомної електростанції, а також її провокаційні обстріли, мають отримати відповідну оцінку. 

"Росія повинна отримати статус держави — спонсора тероризму. Про це ми говоримо з усіма партнерами, і перш за все зі Сполученими Штатами, де така ініціатива вже здобула підтримку Конгресу", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що "наслідки потенційної катастрофи відчує не лише Україна, але і весь світ".

Нагадаємо, днями російські військові знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Ракети влучили поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива і пошкодили три датчики радіаційного моніторингу ЗАЕС.

Увечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три "прильоти" зафіксували на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.

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