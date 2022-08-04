Понад 8 млн українців були вимушені переїхати у країни ЄС, – єврокомісар

Половина з них звернулася за наданням тимчасового захисту.

Понад 4 мільйони українців звернулися за наданням тимчасового захисту до Євросоюзу.

Про це повідомила єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон, інформує пресслужба МВС.

За її словами, понад 8 млн українців змушені були залишити Україну та переїхати у країни ЄС. Ця цифра за кількістю населення дорівнює кількості населення “середньої” країни в Європі.

Механізм надання тимчасового захисту був активований вперше за 20 років з моменту його прийняття.

“Він надає можливість біженцям звертатися по допомогу і мати змогу працевлаштуватися, а їх дітям відвідувати школи, садочки”, – зауважила Комісар ЄС.

Йоганссон зазначила, що українці, які перебувають в країнах ЄС, можуть відвідати близьких вдома – якщо це не довготривала подорож, то це можна зробити без зняття з реєстрації в ЄС.

“Втім, тих, хто вирішить повернутися до України на постійне проживання, в ЄС закликають повідомити відповідні органи про скасування реєстрації в рамках інструменту тимчасового захисту”, – йдеться у повідомленні.

Якщо виникне потреба повернутися до ЄС, в українців буде можливість знов зареєструватися в рамках інструменту тимчасового захисту, наголосила Йоганссон.

Нагадаємо, Україна і ЄС підписали домовленості про співробітництво в рамках Європейської міграційної мережі.