Росія заявила, що Україна зупинила транзит нафти нафтопроводом "Дружба" до Угорщини, Словаччини та Чехії

Постачання російської нафти транзитом територією України зупинено 4 серпня. Транзит північною віткою нафтопроводу "Дружба" через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває штатно.

Про це йдеться в повідомленні "Транснафти", передає "Інтерфакс-Україна".

Південною віткою нафтопроводу "Дружба", що проходить територією України, постачання нафти здійснюється у напрямку європейських НПЗ Угорщини, Словаччини та Чехії на підставі довгострокового договору між ПАТ "Транснафта" та АТ "Укртранснафта" на надання послуг із транспортування нафти на умовах 100% передоплати.

Послуги надаються в сплачених обсягах.

У "Транснафті" пояснили, що при здійсненні платежу від 22 липня 2022 року за транзит російської нафти територією України в серпні поточного року кошти було повернуто на рахунок "Транснафти" 28 липня 2022 року.

"Ситуація ускладнюється тим, що європейські регулятори наразі ще не сформували єдиної позиції щодо алгоритму дій для банків різних юрисдикцій, а також не напрацювали порядку видачі зазначених дозволів", - наголошує компанія.

Про цю ситуацію було поінформовано Міненерго РФ, АТ "Укртранснафта" та російських вантажовідправників, які постачають ресурси в напрямку Чехії, Угорщини та Словаччини.

"Для вирішення питання "Транснафта" направила звернення до уповноваженого банку для подальшого передання інформації на адресу європейського регулятора щодо отримання дозволу на проведення розрахунків за договором з АТ "Укртранснафта", опрацьовуються варіанти альтернативного проходження коштів, здійснюються щоденні консультації та переговори з обслуговувальними банками", - йдеться в пресрелізі.

"Проте досі питання можливості виконання платежів не вирішено. АТ "Укртранснафта" припинило надання послуг з транспортування нафти територією України з 4 серпня 2022 року у зв'язку з відсутністю надходження коштів за зазначені послуги", - заявила російська компанія.