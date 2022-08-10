Окупанти прив'язали гранату до лавки у парку Маріуполя, - міськрада

Безпечних місць в тимчасово окупованому Маріуполі немає.

Російські окупанти замінували у Маріуполі навіть дитячі майданчики. Тепер місцеві мешканці знаходять небезпечні предмети.

Про це повідомила пресслужба Маріупольської міськради.

Наразі більшість дворів та будинків Маріуполя не обстежені та не розміновані.

“Закликаємо маріупольців уважно пересуватися містом. Не наближалися до невідомих предметів”, - звернулась до містян міськрада Маріуполя.

Також місцевих мешканців закликали не погоджуватися на пропозиції окупантів працювати над розмінуванням та не ризикувати замість них власним життям.

Нагадаємо, у Маріуполі відбувається прихована мобілізація. Жителі міста почали отримувати смс із нібито пропозицією роботи в "новому підрозділі" збройних сил РФ.