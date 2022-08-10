На Луганщині Росія кидає в бій здебільшого приватні військові компанії, - Гайдай

"Рашисти втомилися після боїв у Сєвєродонецьку та Лисичанську, перегруповуються".

Російські окупанти не можуть вийти на адміністративні кордони Луганської області, вони виснажені, тож у бій командування кидає приватні військові компанії.

Про це заявив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він підкреслив, що українські захисники надійно тримають оборону і не дають росіянам вийти на адміністративні кордони Луганщини.

"Регулярні сили російської армії достатньо були виснажені, і зараз в наступ кидають більше приватні військові компанії, цей Вагнер...", - сказав Гайдай.

Він додав, що уповільнити наступ рашистів вдалося також завдяки знищеним ворожим складам, де зберігалося чимало зброї.

Тим часом на окупованих територіях загарбникам не вдається налагодити життя цивільних так, як розповідає російська пропаганда.

"Населені пункти, з яких вичавили життя і добивають знущаннями у вигляді "ноу-хау по-руски періоду середньовіччя": "помывочные", вода з калюж, "буханки" в якості "сучасного комунального транспорту", багаття у дворі для приготування їжі по сусідству зі сміттям, яке втопило міста області", - розповів керівник ОВА.

Гайдай додав, що люди, які намагаються дістатися до своїх домівок, аби забрати речі, не впізнають міста і селища, настільки все знищено. Тож довго у них не затримуються.

"До того ж, ті хто раніше не виїжджав, зараз свою думку змінили - і теж їдуть, бо вижити в окупації неможливо", - підкреслив очільник Луганщини.

Нагадаємо, вночі 9 серпня росіяни запустили п’ять ракет по Луганщині, здійснили вісім артилерійських обстрілів і три мінометні. Також ворог тричі намагався атакувати танками.

Місцева влада назвала три варіанти виїзду з Луганської області: пішки через Харківщину, через Запорізьку область та через території РФ і країни Балтії.