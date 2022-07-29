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Росія вдарила по Миколаєву касетними снарядами. Загинули пʼять людей, поранені сім

Удар відбувся по місцевості біля зупинки громадського транспорту. 

Росія вдарила по Миколаєву касетними снарядами. Загинули пʼять людей, поранені сім
Віталій Кім
Фото: скрін

Росія завдала по Миколаєву нового удару – зафіксовані прильоти касетних снарядів.

Про це мер міста Олександр Сєнкевич повідомив у Телеграм

"Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі", – написав він. 

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Телеграм, що нині відомо про чотирьох загиблих і сімох поранених. Спочатку були дані щодо чотирьох загиблих. 

"У звʼязку там з нашими успіхами ЗСУ по півдню, не знаю, з чим, російські м*азі змінили тактику: вчора вистрілили в спальний район. Я як там не ходив – навіть натяку на військовий обʼєкт не знайшов. Розвалили купу будинків. Сьогодні щойно вистрілили в інший район, поруч із зупинкою громадського транспорту", – заявив він.

Кім наголосив, що миколаєвці мають бути дуже обережними, адже ворог відкриває вогонь посеред дня.

Нагадаємо, ввечері 28 липня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що російські окупанти влучили у приватний сектор міста. Удар прийшовся і по пункту видачі гуманітарної допомоги.

Вранці російська армія обстріляла школу, дитячі садки та житлові будинки обласного центру. Також ракета влучила у водну станцію Кораблебудівного університету.

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