Україна з ймовірністю в 80% отримає від США винищувачі F-16, – голова фонду "Повернись живим"

Українські льотчики готуватимуться роботі з ними і США.

Україна з 80% ймовірністю отримає американський винищувач F16. Про це голова фонду компетентної підтримки армії "Повернись живим", засновник порталу "Мілітариний" повідомив Тарас Чмут у інтервʼю LB live.

"Ми вже почали готуватись, в тому числі "Мілітарний", ПЖ, до того, що будуть готувати наших льотчиків в США", – повідомив він.

Чмут додав, що, за розрахунками американців, для навчання українських пілотів роботі з F16 знадобиться не менше ніж пів року.

F-16 – це багатофункціональний легкий винищувач, дальність польоту якого складає 4 220 км, а бойовий радіус – 550 км.

Нагадаємо, в липні Палата представників Конгресу США схвалила фінансування підготовки українських пілотів на американських винищувачах, виділивши на це $100 млн. Конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер, який є співавтором законопроєкту, пояснив, що цей документ дасть США можливість почати підготовку льотчиків з України, поки адміністрація Байдена вирішує питання передачі винищувачів українцям.

Для остаточного схвалення законопроєкту ще потрібні згода Сенату та підпис президента США.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що якщо уряд США виділяє кошти на підготовку українських пілотів на американських літаках, то це говорить про серйозність намірів США. І про те, що ми будемо отримувати авіаційну техніку. Втім який саме тип винищувачів українці можуть отримати – не повідомлялося.