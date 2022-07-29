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У Слов'янську внаслідок обстрілів пошкоджено вісім багатоповерхівок, 13 будинків та три розважальні центри

За попередньою інформацією, росіяни випустили ракети з установки "Смерч".

У Слов'янську внаслідок обстрілів пошкоджено вісім багатоповерхівок, 13 будинків та три розважальні центри
Фото: Донецька ОДА

Російські окупаційні війська обстріляли місто Слов'янськ.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

За попередньою інформацією, росіяни випустили ракети з установки "Смерч". У результаті одна людина дістала поранення.

Також пошкоджено вісім багатоповерхівок, 13 приватних будинків та три розважальні центри.

"Слов'янськ - одна з головних цілей росіян на Донеччині. Вони стрілятимуть по місту, поки зможуть до нього діставати.

В таких умовах єдиний правильний вихід - евакуація! Евакуація рятує життя!", - наголосили в ОВА.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Нагадаємо, у Слов'янську через обстріли росіян немає води та газу, а електрика подається з перебоями через близькість високовольтних ліній до зони бойових дій. Голова міської військової адміністрації Вадим Лях прогнозує, що за таких умов розпочати опалювальний сезон з настанням холодів у місті не вдасться.

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