За попередньою інформацією, росіяни випустили ракети з установки "Смерч".

Російські окупаційні війська обстріляли місто Слов'янськ.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

За попередньою інформацією, росіяни випустили ракети з установки "Смерч". У результаті одна людина дістала поранення.

Також пошкоджено вісім багатоповерхівок, 13 приватних будинків та три розважальні центри.

"Слов'янськ - одна з головних цілей росіян на Донеччині. Вони стрілятимуть по місту, поки зможуть до нього діставати.

В таких умовах єдиний правильний вихід - евакуація! Евакуація рятує життя!", - наголосили в ОВА.

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Фото: Павло Кириленко/Донецька ОВА

Нагадаємо, у Слов'янську через обстріли росіян немає води та газу, а електрика подається з перебоями через близькість високовольтних ліній до зони бойових дій. Голова міської військової адміністрації Вадим Лях прогнозує, що за таких умов розпочати опалювальний сезон з настанням холодів у місті не вдасться.