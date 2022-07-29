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Попри нічні обстріли, евакуація з Донбасу триває за графіком, - Укрзалізниця

Залізничники контролюють безпечність і безперебійність процесу.

Попри нічні обстріли, евакуація з Донбасу триває за графіком, - Укрзалізниця
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Попри нічні обстріли росіян, евакуація людей з Донбасу триває за графіком.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Незважаючи на нічні обстріли поблизу вокзалу Покровськ, евакуація з Донбасу триває за графіком. Усі пошкодження колії буде ліквідовано, залізничники контролюють безпечність і безперебійність процесу евакуації", - йдеться в повідомленні.

УЗ закликала мешканців Донбасу не відкладати евакуацію на останній момент.

"Наші поїзди везуть до безпеки вже сьогодні", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 25 липня Укрзалізниця оприлюднила перелік евакуаційних рейсів для жителів Слов’янська, Краматорська та найближчих населених пунктів Донеччини.

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